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08 вересня 2021, 14:59 170

Вінницькі поліцейські затримали посадовця ДСНС за системні хабарі

08 вересня 2021, 14:59 170
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Фото: Нацполіція
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У Вінницькій області правоохоронці викрили протиправну діяльність начальника одного із районних управлінь ДСНС, який отримував системні хабарі за нереагування на порушення норм пожежної безпеки

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Посадовець налагодив корупційну "схему" уникнення відповідальності за недотримання норм пожежної безпеки на об’єктах підвищеної небезпеки", - повідомили у поліції.

За оперативними даними, в одного із місцевих мешканців керівник райуправління за "вирішення питання" вимагав 7 500 грн неправомірної вигоди щомісяця.

Полковника служби цивільного захисту затримали після отримання другого "траншу". З місця затримання поліцейські вилучили 7 500 грн. Раніше було задокументовано отримання керівником районного управління ще 5 500 грн.

Посадовцю повідомили про підозру.

Нагадаємо, за вимагання та отримання неправомірної вигоди чинним законодавством передбачена відповідальність - позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років, з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялось, що СБУ викрила на хабарі у $20 тисяч начальника Льотної академії НАУ та його посередника.

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