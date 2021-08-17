Депутатка від "Слуги народу" задекларувала Infiniti як сільгосптехніку

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Народна депутатка від "Слуги народу" Оксана Гринчук задекларувала придбання автомобіля Infiniti QX50 за 212 тисяч гривень. Цей преміальний кросовер був внесений в декларацію як "сільгосптехніка"

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Главком.

Інформацію про суттєві зміни в майновому стані Гринчук опубліковано на сайті НАЗК. Дата подання інформації – 2 серпня.

Згідно з наведеними даними, автомобіль був придбаний 25 липня у Колчанової Ірини Олександрівни. Вартість нового Infiniti QX50 в офіційного дилера на сьогодні перевищує мільйон гривень.

Автомобілі з пробігом на б/в ринку коштують приблизно вдвічі дешевше. Судячи з даних з онлайн-майданчиків, вартість вживаного QX50 наразі становить близько 20 тисяч доларів (приблизно півмільйона гривень).

Депутатка Оксана Гринчук входить до Комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Ради.

Була обрана в Раду за списком "Слуги народу" під номером 67, до виборів 2019 року працювала менеджером в ТОВ "Бізнес-центр "Буковина". Раніше працювала в секторі маркетингу в "Київстарі".

Як повідомлялося, Кабмін пропонує посилити контроль за доходами українців. Кабінет міністрів готує для внесення до Верховної Ради законопроект про так звані непрямі методи податкового контролю.

Раніше стало відомо, що у деклараціях чотирьох нардепів знайшли ознаки кримінальних правопорушень.