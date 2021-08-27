На Буковині викрито схему привласнення 1,3 млн державних коштів з ліквідації наслідків повені

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СБУ викрила схему розкрадання державних коштів, призначених для ліквідації наслідків повені на Буковині

Про це повідомляє пресслужба СБУ в Чернівецькій області, передає RegioNews.

СБУ викрила схему розкрадання бюджетних коштів, виділених на ліквідацію наслідків масштабної повені, від якої у червні 2020 року постраждала Чернівецька область. За наявною інформацією, підрядник не виконав аварійно-відновлювальні роботи у повному обсязі, що дозволило привласнити бюджетні кошти у розмірі 1,3 млн грн.

За попередньою інформацією, до оборудки причетні підрядник, який виконував роботи, а також посадовець, який здійснював технічний нагляд.

Угода на проведення капітального ремонту пошкодженої дороги була підписана посадовцями однієї із сільських рад Чернівецької області. За договором вартість робіт становила понад 5,5 млн грн. Втім, відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи, фактично роботи не виконані в повному обсязі, що дозволило зловмисникам привласнити державні кошти в сумі 1,3 млн грн, - повідомляє речниця СБУ в Чернівецькій області Леся Федоренко.

Наразі одному з учасників схеми оголошено про підозру у скоєнні злочину за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Триває слідство.

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