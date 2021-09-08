14:58  08 вересня
В Україні подешевшала низка продуктів: які найбільше
14:49  08 вересня
В уряді хочуть ввести штрафи через неякісне надання соцпослуг
17:38  08 вересня
На Донбасі окупанти знову обстріляли наших захисників з забороненої Мінськими угодами зброї
UA | RU
UA | RU
08 вересня 2021, 15:22 747

СБУ оприлюднила докази хабарництва і вручила нову підозру начальнику Льотної академії

08 вересня 2021, 15:22 747
Читайте также на русском языке
Фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

Співробітники СБУ вручили нову підозру начальнику Льотної академії Національного авіаційного університету. Чоловіка підозрюють у вимаганні хабаря у $20 тисяч

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Нову підозру начальнику Льотної академії вручали в одній із лікарень міста Києва, куди чоловік приїхав із Кропивницького, щоб нібито "підправити" своє здоров’я.

За версією слідства, він має потужні корупційні зв’язки у регіоні, що дозволило йому "впевнено себе почувати", навіть будучи підозрюваним СБУ.

Також СБУ публікує відео, на яких зафіксовані зустрічі фігурантів провадження із директором компанії, від якого вимагали неправомірну вигоду.

Нагадаємо, що минулого тижня СБУ вже вручила посадовцю підозру за цією ж статтею, втім судді відпустили його прямо у залі засідань.

Начальника Льотної академії Національного авіаційного університету та його посередника - начальника Льотного училища ЛА НАУ - підозрюють у вимаганні хабаря у $20 тис.

Посадовці вимагали гроші від директора однієї з місцевих приватних компаній за укладання договорів про співпрацю з Льотною академією. У разі відмови, начальник ЛА НАУ погрожував підприємцю "знищити" його бізнес.

суд хабар підозра СБУ розслідування НАУ

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Шість років і конфіскація за 2 тисячі доларів: як Вищий антикорупційний суд взявся за суддів-хабарників
Лідер запорізького Майдану Артюшенко: Повернення генерала-втікача Серби може бути вигідним Зеленському – готує "вдячних" силовиків
Всі публікації »
Віталій Бала
Андрій Смолій
Володимир Фесенко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram