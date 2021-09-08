СБУ оприлюднила докази хабарництва і вручила нову підозру начальнику Льотної академії

Фото: СБУ

Співробітники СБУ вручили нову підозру начальнику Льотної академії Національного авіаційного університету. Чоловіка підозрюють у вимаганні хабаря у $20 тисяч

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Нову підозру начальнику Льотної академії вручали в одній із лікарень міста Києва, куди чоловік приїхав із Кропивницького, щоб нібито "підправити" своє здоров’я.

За версією слідства, він має потужні корупційні зв’язки у регіоні, що дозволило йому "впевнено себе почувати", навіть будучи підозрюваним СБУ.

Також СБУ публікує відео, на яких зафіксовані зустрічі фігурантів провадження із директором компанії, від якого вимагали неправомірну вигоду.

Нагадаємо, що минулого тижня СБУ вже вручила посадовцю підозру за цією ж статтею, втім судді відпустили його прямо у залі засідань.

Начальника Льотної академії Національного авіаційного університету та його посередника - начальника Льотного училища ЛА НАУ - підозрюють у вимаганні хабаря у $20 тис.

Посадовці вимагали гроші від директора однієї з місцевих приватних компаній за укладання договорів про співпрацю з Льотною академією. У разі відмови, начальник ЛА НАУ погрожував підприємцю "знищити" його бізнес.