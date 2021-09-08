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08 сентября 2021, 16:50 260

На Буковине за взятки регистрировали сельхозтехнику в обход таможенных правил

08 сентября 2021, 16:50 260
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СБУ разоблачила коррупционную схему регистрации сельскохозяйственной техники на Буковине

Об этом сообщает пресслужба СБУ в Черновицкой области, передает RegioNews.

Работники одного из контролирующих органов в Черновицкой области совместно со специалистом по проведению обследований и регистрации колесных транспортных средств наладили незаконную схему регистрации специальной сельхозтехники.

По данным следствия, чиновники на основании недостоверных документов регистрировали технику, в том числе и транспортные средства, ввезенные в Украину из-за границы с нарушением таможенного контроля. За такую сделку злоумышленники требовали от местного фермера 25 тыс грн.

Оперативники СБУ задержали одного из фигурантов "на горячем" во время получения второй части взятки.

Во время обысков по месту работы и жительства правонарушителя правоохранители изъяли черновые записи, документальные материалы и другие доказательства противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины продолжается расследование по установлению всех причастных к противоправной деятельности лиц, в частности работников Главного управления Госпродпотребслужбы в Черновицкой области. Задержанному на взятке фигуранту объявлено о подозрении, - говорится в сообщении.

Как сообщалось, на Харьковщине чиновники Пенсионного фонда присваивали пенсии жителей из ОРДЛО.

Раньше на Буковине разоблачена схема присвоения 1,3 млн государственных средств по ликвидации последствий наводнения.

Также известно, что депутат от "Слуги народа" задекларировала Infiniti как сельхозтехнику.

СБУ Схемы Госпродпотребслужба взятка регистрация Буковина

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