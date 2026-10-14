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14 жовтня 2026, 15:01

Убивство п'ятьох військових на Харківщині: серед версій – причетність російської ДРГ

14 жовтня 2026, 15:01
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У Харківському районі невідомий застрелив п'ятьох українських військовослужбовців. Правоохоронці встановлюють особу нападника та розшукують його

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

14 жовтня правоохоронці розпочали розслідування за фактом умисного вбивства двох або більше людей.

Наразі правоохоронці проводять невідкладні слідчі та розшукові заходи. Вони встановлюють особу нападника, його місцезнаходження, мотиви злочину та всі обставини події.

Слідство перевіряє кілька версій, зокрема можливий зв’язок нападника з диверсійно-розвідувальною групою збройних сил РФ. Водночас ця версія наразі перевіряється і не є остаточно підтвердженою.

Нагадаємо,трагедія сталася у другій половині дня 13 жовтня у селі Кутузівка на Харківщині. Невідомий чоловік відкрив стрілянину по військовослужбовцях ЗСУ. Внаслідок нападу загинули п'ятеро українських військовослужбовців.

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