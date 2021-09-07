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07 вересня 2021, 13:00 481

Поліція закрила справу щодо інциденту з "слугою народу" Беленюком

07 вересня 2021, 13:00 481
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Фото з відкритих джерел
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Поліція закрила кримінальне провадження, відкрите за фактом расистських образ на адресу олімпійського чемпіона і депутата Верховної Ради Жана Беленюка та нападу на нього

Про це пише RegioNews з посиланням на відповідьйдеться у відповіді Національної поліції на запит РБК-Україна.

Зазначено, що справу було відкрито Печерським управлінням поліції 13 серпня за ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової приналежності) Кримінального кодексу.

"25.08.2021 у зазначеному кримінальному провадженні прийнято рішення про його закриття на підставі п.2 ч. 1 ст. 284 Кримінального процесуального кодексу", - сказано у відповіді Нацполіції.

Це означає, що слідчі не знайшли у конфлікті складу кримінального правопорушення.

Поліція також підкреслює, що станом на 7 вересня рішення про закриття справи так і не було скасовано ні прокуратурою, ні судом.

Нагадаємо, що на народного депутата й олімпійського чемпіона Жана Беленюка 13 серпня напали в центрі Києва.

Група молодих людей намагалася спровокувати конфлікт, проте до бійки не дійшло.

"Кілька хвилин тому, невідомі мені молоді люди, підійшовши до мене в центрі Києва (Печерськ), намагалися спровокувати конфлікт! Вигукуючи образливі речі. Слава Богу, до бійки справа не дійшла, тому зі мною все нормально", - написав депутат на сторінці у Facebook

Слуга народа кримінальна справа поліція депутат

 
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