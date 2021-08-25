Секретар міської ради Кривого Рогу від "Слуги народу" подав у відставку

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Як пише RegioNews з посиланням на Депо Дніпро, за відповідне рішення проголосували 33 депутати.

За словами Котляра, таке рішення він прийняв, щоб відвести від себе підозри у зацікавленості у смерті міського голови Кривого Рогу Костянтина Павлова.

"З 16 серпня я неодноразово чув від різних людей, що я є перша особа, яка зацікавлена у тих подіях, що діються у нашому місті. Я ніколи не тримався за посаду", – сказав Котляр.

Новим секретарем міськради було обрано багаторічного мера Кривого Рогу Юрій Вілкул.

Нагадаємо, 15 серпня місцеві Telegram-канали повідомили про вбивство мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Згодом в МВС підтвердили смерть Павлова

Його знайшли біля входу на веранду в будинку в селі Вільне Криворізького району із вогнепальним пораненням. У мережі оприлюднили також фото з місця події.

У МВС повідомили, що за фактом події відкрили кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство.

Як відомо, Павлов переміг на виборах мера Кривого Рогу в грудні 2020 року. Він був кандидатом від ОПЗЖ.