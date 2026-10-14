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14 жовтня 2026, 15:47

На Херсонщині розслідують можливе створення РФ умов, несумісних із виживанням цивільних

14 жовтня 2026, 15:47
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Фото: Херсонська обласна прокуратура
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На Херсонщині розпочали розслідування можливого воєнного злочину російських військових, які, за даними прокуратури, створюють умови, несумісні з виживанням цивільного населення Берислава та навколишніх населених пунктів

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, після деокупації території в листопаді 2022 року російські військові систематично обстрілюють Берислав і прилеглі населені пункти, розташовані поблизу лінії бойового зіткнення. Також окупанти здійснюють дистанційне мінування територій, що створює додаткові перешкоди для евакуації цивільних.

У прокуратурі зазначають, що сукупність цих обставин може свідчити про умисне створення російськими військовими умов, несумісних із виживанням цивільного населення. Йдеться, зокрема, про обмеження доступу до життєво необхідних ресурсів і постійні удари по цивільній інфраструктурі.

Такі дії можуть порушувати норми міжнародного гуманітарного права.

Херсонська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни. Хід розслідування перебуває на контролі керівництва прокуратури.

Нагадаємо, що вісім років ув’язнення отримав колаборант, який під час окупації Херсона працював "молодшим інспектором" у незаконно створеній російськими військовими тюрмі.

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