Фейкові жіночі акаунти та злам рахунків: на Львівщині викрили мережу аферистів

Фото: прокуратура

На Львівщині викрили шахрайський кол-центр. Жертвами шахраїв стали і українці, і іноземці

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Організаторами виявились двоє 23-річних чоловіків. До схеми вони залучили 21-річного знайомого, і разом у двох орендованих квартирах у Стрию організували роботу кол-центру.

Зловмисники використовували фейкові жіночі акаунти. Потерпілих переконували завантажити файл, замаскований під фотографію, зі шкідливим програмним забезпеченням. Після цього аферисти просили людей ввімкнути демонстрацію екрана та виконати певні налаштування на смартфоні, щоб отримати доступ до пристроїв і банківських застосунків.

Шахраї також використовували нейромережу, яка могла змінювати голоси. Таким чином, вони отримували доступ до онлайн-банкінгу, кошти потерпілих переказували на підконтрольні рахунки. Роботу кол-центру координували через закриту групу в Telegram, де визначали графіки, надавали інструкції та обліковували отримані кошти. Безпосередні виконавці отримували 15%.

"Трьом особам повідомлено про підозру за ст. 190, ст. 255-4 та ст. 361 КК України — шахрайство, створення, керівництво електронно-комунікаційною шахрайською організованою групою або участь у ній, а також несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем. Усім трьом обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 998 400 грн для кожного", - кажуть в прокуратурі.

Нагадаємо, що служба безпеки України та Національна поліція за процесуального керівництва органів прокуратури провели масштабну спецоперацію з викриття шахрайських кол-центрів у різних регіонах країни.