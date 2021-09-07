Стрілянина у школі Полтави: дівчина пояснила, чому пішла на злочин

Фото: Telegram-канал "Труха Харків"

Дівчина, яка 6 вересня з арбалета поранила у полтавській школі №11 двох педагогів, розповіла, чому так вчинила

Про це пише RegioNews з посиланням на видання poltava.to.

19-річна Таїсія уточнила, що в ніч з 4 на 5 вересня їй наснилося, що вона повинна когось вбити.

Чому саме вчителів школи, де вона певний період навчалася, поки невідомо. Як зброю вона обрала арбалет, який їй на день народження подарували батьки.

Нагадаємо, напередодні у Полтаві ексвипускниця школи стріляла у вчителів з арбалета. За даними ЗМІ, одній з вчительок стріла з арбалета наскрізь пробила руку, іншій - попала в спину. Очевидиця розповіла, що дівчина, куривши сигарету, зайшла в один клас та вистрілила у спину вчительці. Вона заходила в кожну аудиторію, яка їй попадалася на дорозі, та стріляла.