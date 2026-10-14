Ірина Федишин втратила доньку: співачка у важкому стані

Фото: з відкритих джерел

Про трагічну звістку повідомив її чоловік Віталій Човник у соціальній мережі Instagram, передає RegioNews.

Віталій опублікував чорно-біле фото з лікарні та зізнався, що їхня родина переживає надзвичайно важкі часи.

"Моє серце розбите на шматки, найстрашніші дні у моєму житті… Болить страшенно", – написав чоловік артистки.

За словами Віталія Човника, стан співачки також викликає серйозне занепокоєння. Він повідомив, що Ірина опинилася на межі між життям і смертю, однак її вдалося врятувати.

"Ірина жива, але переживає важкий стан, ми ледь не втратили і її… Просимо молитов за душу маленького ангелика, і за здоров’я та відновлення Ірини", – зазначив чоловік артистки.

Наразі подробиці трагедії та обставини втрати дитини залишаються невідомими. Віталій Човник не повідомив додаткової інформації про те, що сталося.

Як відомо, наприкінці вересня співачка розкрила стать своєї третьої дитини. Тоді стало відомо, що Ірина та Віталій, які вже виховують двох синів, очікують на донечку. Про свою вагітність артистка повідомила ще в серпні.