ДТП у Києві: рух на Набережно-Хрещатицькій ускладнений

Фото: патрульна поліція Києва

У Києві через дорожньо-транспортну пригоду 14 жовтня ускладнений рух транспорту вулицею Набережно-Хрещатицькою в напрямку Гаванського мосту

Про це повідомила патрульна поліція, передає RegioNews .

"У звʼязку з ДТП на вулиці Набережно-Хрещатицькій, рух транспорту ускладнений в напрямку Гаванського мосту", - повідомили у поліції.

Водіям радять врахувати цю інформацію під час планування маршруту.

Нагадаємо, на Одещині працівник ТЦК наїхав на 2,5-річного хлопчика та втік. Аварія сталася 3 вересня. За даними поліції, хлопчик відійшов від батька, з яким стояв на дорозі, після чого на нього наїхав автомобіль. Після ДТП водій поїхав із місця події.