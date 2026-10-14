ДТП у Києві: рух на Набережно-Хрещатицькій ускладнений
У Києві через дорожньо-транспортну пригоду 14 жовтня ускладнений рух транспорту вулицею Набережно-Хрещатицькою в напрямку Гаванського мосту
Про це повідомила патрульна поліція, передає RegioNews.
"У звʼязку з ДТП на вулиці Набережно-Хрещатицькій, рух транспорту ускладнений в напрямку Гаванського мосту", - повідомили у поліції.
Водіям радять врахувати цю інформацію під час планування маршруту.
Нагадаємо, на Одещині працівник ТЦК наїхав на 2,5-річного хлопчика та втік. Аварія сталася 3 вересня. За даними поліції, хлопчик відійшов від батька, з яким стояв на дорозі, після чого на нього наїхав автомобіль. Після ДТП водій поїхав із місця події.
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