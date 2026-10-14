Де найбільше скаржаться на ТЦК: Лубінець назвав чотири області

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Найбільше скарг на можливі порушення прав громадян під час мобілізації з боку працівників ТЦК та СП надходить із Дніпропетровської, Одеської, Львівської та Закарпатської областей

Про це заявив омбудсман Дмитро Лубінець в інтерв’ю "Радіо Свобода", передає RegioNews.

Ці регіони він назвав "ганебною четвіркою", зазначивши, що вони з року в рік залишаються серед лідерів за кількістю звернень щодо дій представників ТЦК.

За словами Лубінця, ситуація залежить від позиції обласного керівництва та реакції військового командування на повідомлення про можливі порушення.

Як приклад омбудсман навів ситуацію із керівником Закарпатського обласного ТЦК. За його словами, щодо посадовця відкривали кримінальні провадження, а під час обшуків СБУ у 2025 році на його робочому місці виявили десятки тисяч доларів.

Лубінець зазначив, що після вимог звільнити посадовця його усунули з посади, однак уже через два місяці поновили на ній як тимчасового виконувача обов’язків.

За твердженням омбудсмана, відповідне рішення ухвалило тодішнє керівництво командування Сухопутних військ ЗСУ.

Нагадаємо, раніше Лубінець розповів, які дії працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки є законними під час мобілізації, а які – неприпустимими.

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