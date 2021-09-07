У поліції назвали основні версії загибелі Павлова

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У Національній поліції виключають версію умисного вбивства мера Кривого Рогу Костянтина Павлова або інсценування вбивства і називають головними версіями події самогубство або доведення до самогубства

Як передає RegioNews, про це під час брифінгу заявив заступник начальника управління Головного слідчого управління Нацполіції Микола Батюк.

"Головне слідче управління за результатами даних, отриманих в ході досудового розслідування... спростувало версію вчинення умисного вбивства або інсценування вбивства", - сказав він

У зв'язку з цим, як зазначив Батюк, основними версіями загибелі мера є самогубство або доведення до самогубства. За його словами, розглядаються мотиви як особистого характеру, так і пов'язані з роботою.

Нагадаємо, що слідство розглядало три версії смерті політика:

самогубство,

вбивство,

необережне поводження зі зброєю.

Мера Кривого Рогу Костянтина Палова знайшли мертвим у власному будинку. Пізніше поліція підтвердила його загибель і почала кримінальне провадження.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття у зв'язку зі смертю мера Кривого Рогу Костянтина Павлова.