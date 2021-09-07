17:59  07 вересня
Половина киян вже зробили COVID-щеплення, - КМДА
17:43  07 вересня
У столиці затримали іноземця, який був у міжнародному розшуку
17:44  07 вересня
На Донбасі зафіксували два порушення: триває "стрілкотня"
UA | RU
UA | RU
07 вересня 2021, 17:20 1053

У поліції назвали основні версії загибелі Павлова

07 вересня 2021, 17:20 1053
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Національній поліції виключають версію умисного вбивства мера Кривого Рогу Костянтина Павлова або інсценування вбивства і називають головними версіями події самогубство або доведення до самогубства

Як передає RegioNews, про це під час брифінгу заявив заступник начальника управління Головного слідчого управління Нацполіції Микола Батюк.

"Головне слідче управління за результатами даних, отриманих в ході досудового розслідування... спростувало версію вчинення умисного вбивства або інсценування вбивства", - сказав він

У зв'язку з цим, як зазначив Батюк, основними версіями загибелі мера є самогубство або доведення до самогубства. За його словами, розглядаються мотиви як особистого характеру, так і пов'язані з роботою.

Нагадаємо, що слідство розглядало три версії смерті політика:

самогубство,

вбивство,

необережне поводження зі зброєю.

Мера Кривого Рогу Костянтина Палова знайшли мертвим у власному будинку. Пізніше поліція підтвердила його загибель і почала кримінальне провадження.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття у зв'язку зі смертю мера Кривого Рогу Костянтина Павлова.

убивство поліція мер Кривий Ріг

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Лідер запорізького Майдану Артюшенко: Повернення генерала-втікача Серби може бути вигідним Зеленському – готує "вдячних" силовиків
"Аніматори" від СБУ для "За майбутнє". Чим закінчиться для мера Мамая справа про хабар його "правої руки"
Всі публікації »
Віталій Бала
Андрій Смолій
Володимир Фесенко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram