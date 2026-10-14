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14 жовтня 2026, 15:34

На Дніпропетровщині викрили масштабне виробництво безакцизного алкоголю

14 жовтня 2026, 15:34
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Фото: Нацполіція
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На Дніпропетровщині правоохоронці викрили організовану групу з п’яти людей, які, за даними слідства, налагодили незаконне виробництво та збут алкогольних напоїв

Про це повідомили у Нацполіції, передає RegioNews.

За даними Національної поліції, учасники групи діяли за заздалегідь узгодженим планом, і кожен відповідав за окрему частину незаконного бізнесу. Виробництво та продаж алкоголю організували без відповідних ліцензій.

Готову продукцію збували через мережу дрібних підприємців. Напої розливали у пластикову тару без марок акцизного податку, а потім маркували етикетками відомих брендів, щоб створити враження, що це оригінальний алкоголь.

У травні 2026 року правоохоронці провели кілька десятків санкціонованих обшуків. Під час слідчих дій вилучили алкогольну продукцію вартістю понад 4 мільйони гривень. Незаконну мережу виробництва та збуту фальсифікату ліквідували.

Наразі всім п’ятьом учасникам організованої групи повідомили про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 1 та ч. 2 ст. 204 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне виготовлення, зберігання, транспортування та збут підакцизних товарів.

У разі доведення вини підозрюваним загрожує до п’яти років позбавлення волі. Також санкція статті передбачає конфіскацію та знищення незаконно виготовлених або придбаних товарів, знарядь виробництва й сировини.

Нагадаємо, що детективи Територіального управління БЕБ у Київській області скерували до суду справу про масштабне виробництво алкогольного сурогату.

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