На Прикарпатті митник збив 25-річного чоловіка та втік з місця ДТП

Фото: ДБР

Працівники ДБР розслідують дві дорожньо-транспортні пригоди з тяжкими наслідками на Івано-Франківщині та Сумщині. В одному випадку пішохід перебуває в комі, в іншому – загинув 17-річний мотоцикліст

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

На Івано-Франківщині затримали головного державного інспектора митного поста "Коломия" Івано-Франківської митниці. За даними слідства, увечері 11 жовтня в Городенці він за кермом Volkswagen збив 25-річного пішохода та залишив місце аварії.

Потерпілий близько години пролежав на дорозі, доки його не помітили перехожі та не викликали швидку. Чоловік дістав тяжкі травми, зокрема черепно-мозкову травму та переломи обох стегон. Наразі він перебуває в реанімації у комі.

Слідчі встановили автомобіль, яким було скоєно наїзд, та вилучили його. На уламках лобового скла знайшли біологічні матеріали, зокрема волосся та частинки шкіри. Також вилучили речові докази з місця ДТП, одяг потерпілого та записи камер відеоспостереження. У підозрюваного відібрали біологічні зразки для токсикологічного дослідження.

Посадовцю повідомили про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження, та залишенні потерпілого в небезпеці. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Ще одну справу щодо смертельної ДТП ДБР завершило на Сумщині.

За даними слідства, військовослужбовець у стані алкогольного сп’яніння виїхав на зустрічну смугу поблизу села Терни Роменського району та зіткнувся з мотоциклом. 17-річний водій двоколісного транспортного засобу дістав тяжкі травми й за кілька годин помер у лікарні.

Після аварії військовослужбовець також залишив потерпілого без допомоги. Працівники ДБР затримали його. Досудове розслідування завершено, а обвинувальний акт скеровано до суду.

Військовослужбовця обвинувачують у порушенні правил дорожнього руху в стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого, та завідомому залишенні без допомоги людини, яка перебувала в небезпечному для життя стані. За цими статтями йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Одещині працівник ТЦК наїхав на 2,5-річного хлопчика та втік. Аварія сталася 3 вересня. За даними поліції, хлопчик відійшов від батька, з яким стояв на дорозі, після чого на нього наїхав автомобіль. Після ДТП водій поїхав із місця події.