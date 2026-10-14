Смертельна ДТП на Сумщині: відбійник наскрізь проштрикнув авто на мосту
ДТП сталася 13 жовтня близько 05:40 у селі Микитівка Охтирського району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Водій "ВАЗ-2107" під час руху мостом не впорався з керуванням і врізався в металевий відбійник – той наскрізь проштрикнув автомобіль.
Внаслідок аварії 25-річний водій та 40-річна пасажирка загинули на місці. Ще один пасажир, 26-річний чоловік, дістав травми — його госпіталізували до реанімації.
За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини події.
Нагадаємо, 11 жовтня близько 22:00 на Прикарпатті спорткар влетів в електроопору та перекинувся. Від отриманих травм водійка та її пасажир загинули на місці.
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