Фото: поліція

ДТП сталася 13 жовтня близько 05:40 у селі Микитівка Охтирського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій "ВАЗ-2107" під час руху мостом не впорався з керуванням і врізався в металевий відбійник – той наскрізь проштрикнув автомобіль.

Внаслідок аварії 25-річний водій та 40-річна пасажирка загинули на місці. Ще один пасажир, 26-річний чоловік, дістав травми — його госпіталізували до реанімації.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини події.

Нагадаємо, 11 жовтня близько 22:00 на Прикарпатті спорткар влетів в електроопору та перекинувся. Від отриманих травм водійка та її пасажир загинули на місці.