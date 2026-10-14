Прикордонники рознесли "на шмаття" російські НРК

Фото: ДПСУ

Українські військові поділились свіжими кадрами з фронту. На відео можна побачити роботу бригади "Гарт" на Південно-Слобожанському напрямку

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

Військові розповіли, що росіяни намагаються вирішити проблеми з постачанням за допомогою наземних роботизованих комплексів. Проте українські безпілотники знаходять їх та знищують. Також під удар українських дронів потрапили замаскований у ворожому тилу танк, транспортні засоби та засоби зв’язку противника.

"Прикордонники у складі Сил оборони України й надалі ефективно знищують сили та засоби противника, стримуючи його спроби прориву на півночі Харківської області", - кажуть військові.

Нагадаємо, раніше у тимчасово окупованому Криму спецпідрозділ ГУР МО України "Group 13" знищив російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1" вартістю близько 15 мільйонів доларів.