Чоловік загинув на будівництві: на Волині викрили схему з хабарем за "правильне" рослідування

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На Волині викрили заступника начальника Західного міжрегіонального управління Держпраці. Він просив хабар за вплив на результати розслідування загибелі працівника на будівництві

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, заступник начальника Західного міжрегіонального управління Держпраці просив 20 тисяч доларів хабаря. За ці гроші він обіцяв забезпечити висновок комісії про те, що нещасний випадок стався через власну необережність загиблого.

Трагедія, про яку йдеться, сталась влітку цього року під час будівництва приватного будинку в одному із сіл Луцького району. Працівник упав з висоти та загинув. Для встановлення обставин трагедії призначили спеціальне розслідування. Акт за його результатами мав затвердити саме підозрюваний.

"Під час зустрічі з представницею підприємця посадовець повідомив, що результати розслідування складаються не на користь роботодавця, якому загрожувала відповідальність. Він запропонував вплинути на рішення комісії та прийняв обіцянку неправомірної вигоди", - кажуть в прокуратурі.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Також його відсторонено від займаної посади.

Нагадаємо, раніше НАБУ та САП викрили посадовця Держприкордонслужби України та власника приватної компанії з виробництва дронів. Вони вимагали хабар у особливо великому розмірі.