Монастирський виступає проти легалізації пістолетів в Україні

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Новий міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський виступає проти легалізації короткоствольної вогнепальної зброї. Разом з тим, він підтримує прийняття закону про зброю

Про це сказав міністр Монастирський в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна", передає RegioNews.

Він повідомив, що є одним із співавторів закону про зброю і прихильником того, що такий закон необхідний. Восени можна буде вийти на повторне голосування у Верховній раді щодо цього закону, і МВС "однозначно підтримуватиме" його ухвалення.

Але водночас я не прихильник легалізації короткоствольної вогнепальної зброї в країні - власне кажучи, роздачі пістолетів, - заявив Монастирський.

За його словами, за зведеннями, кількість злочинів із використанням зброї не настільки велика, вона просто є піковою у суспільній свідомості.

Тут допоможуть тільки профілактика і так звані місячники добровільної здачі зброї. Ті, хто тримають у себе привезену з АТО зброю, не можуть її віддати, побоюючись, що це загрожує відповідальністю їм і їхній родині, - зазначив глава МВС.

Як повідомлялося, 4 березня парламент провалив законопроєкт про легалізацію обігу зброї. Документ пропонував створення Єдиного державного реєстру цивільної зброї й прописує принципи його ведення.

Раніше тодішній заступник глави МВС Геращенко пояснював, що МВС і Нацполіція України підтримують закон про зброю, але проти обігу пістолетів. За його словами, у Президента така ж позиція.