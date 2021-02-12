МВС і Нацполіція України підтримують закон про зброю, але проти обігу пістолетів – Геращенко

За словами заступника глави МВС, у Президента така ж позиція

За словами заступника глави МВС, у Президента така ж позиція

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Ухвалення закону про обіг цивільної вогнепальної зброї є необхідним, проте Міністерство внутрішніх справ України проти в частині обігу короткоствольної зброї.

Це зазначає заступник глави МВС Антон Геращенко, передає RegioNews з посиланням на пресслужбу МВС.

Наразі обіг зброї в Україні регулюється лише наказом міністра внутрішніх справ №622. Закон потрібен, але ми категорично проти обігу короткоствольної зброї. Це і позиція президента України також, вона висловлена у відповіді на петицію про дозвіл на короткоствольну зброю, - наводить слова заступника міністра прес-служба МВС.

Геращенко зазначив, що на сьогодні з 21 року кожен, хто не має наркотичної, алкогольної залежності або психічних розладів, може купити гладкоствольну рушницю, а ті, кому є 25 років, і немає проблем із законом, можуть отримати дозвіл на нарізну зброю.

У МВС нагадали, що законопроєкт про обіг цивільної вогнепальної зброї та боєприпасів до неї №4335 і альтернативний законопроєкт №4335-1 перебувають на розгляді у Верховній Раді.

Раніше повідомлялося, що 22 січня Комітет Ради погодив законопроєкт про легалізацію зброї. Проект Закону "Про обіг цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї” підтримали 10 з 18-ти членів Комітету.