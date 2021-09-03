На Луганщині знайшли схрон зі зброєю окупантів

Фото: Сайт СБУ

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення пресслужби СБУ.

За даними силовиків, схованку поблизу селища Біловодськ облаштували члени диверсійно-розвідувальної групи, яка діяла на Луганщині у 2014 році.

"Під час підриву мосту в селі Євсуг у 2014 році двоє бойовиків загинули. Третій продовжує вести підривну діяльність проти України у складі так званої спецслужби бойовиків "МДБ ЛНР", — кажуть у СБУ.

Правоохоронці припускають, що боєприпаси призначали для виготовлення саморобного вибухового пристрою та подальшого вчинення диверсій на мирній території України.

Загалом зі схрону вилучили:

4 кг тротилу;

14 гранат Ф-1 та РГД-5, у тому числі одну із бікфордовим шнуром;

5 гранатометних пострілів ВОГ-25;

3 запали;

2 електродетонатори;

майже 400 набоїв різного калібру.

Нагадаємо, що також днями на Донеччині поблизу лінії розмежування Служба безпеки виявила у покинутій житловій будівлі схрон зі зброєю.