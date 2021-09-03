На Луганщині знайшли схрон зі зброєю окупантів
Служба безпеки України знайшла черговий схрон бойовиків у Старобільському районі Луганської області
Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення пресслужби СБУ.
За даними силовиків, схованку поблизу селища Біловодськ облаштували члени диверсійно-розвідувальної групи, яка діяла на Луганщині у 2014 році.
"Під час підриву мосту в селі Євсуг у 2014 році двоє бойовиків загинули. Третій продовжує вести підривну діяльність проти України у складі так званої спецслужби бойовиків "МДБ ЛНР", — кажуть у СБУ.
Правоохоронці припускають, що боєприпаси призначали для виготовлення саморобного вибухового пристрою та подальшого вчинення диверсій на мирній території України.
Загалом зі схрону вилучили:
- 4 кг тротилу;
- 14 гранат Ф-1 та РГД-5, у тому числі одну із бікфордовим шнуром;
- 5 гранатометних пострілів ВОГ-25;
- 3 запали;
- 2 електродетонатори;
- майже 400 набоїв різного калібру.
Нагадаємо, що також днями на Донеччині поблизу лінії розмежування Служба безпеки виявила у покинутій житловій будівлі схрон зі зброєю.