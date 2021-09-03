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03 вересня 2021, 12:59 153

На Луганщині знайшли схрон зі зброєю окупантів

03 вересня 2021, 12:59 153
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Фото: Сайт СБУ
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Служба безпеки України знайшла черговий схрон бойовиків у Старобільському районі Луганської області

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення пресслужби СБУ.

За даними силовиків, схованку поблизу селища Біловодськ облаштували члени диверсійно-розвідувальної групи, яка діяла на Луганщині у 2014 році.

"Під час підриву мосту в селі Євсуг у 2014 році двоє бойовиків загинули. Третій продовжує вести підривну діяльність проти України у складі так званої спецслужби бойовиків "МДБ ЛНР", — кажуть у СБУ.

Правоохоронці припускають, що боєприпаси призначали для виготовлення саморобного вибухового пристрою та подальшого вчинення диверсій на мирній території України.

Загалом зі схрону вилучили:

  • 4 кг тротилу;
  • 14 гранат Ф-1 та РГД-5, у тому числі одну із бікфордовим шнуром;
  • 5 гранатометних пострілів ВОГ-25;
  • 3 запали;
  • 2 електродетонатори;
  • майже 400 набоїв різного калібру.

Нагадаємо, що також днями на Донеччині поблизу лінії розмежування Служба безпеки виявила у покинутій житловій будівлі схрон зі зброєю.

Україна зброя Луганщина Луганська область схрон

 
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