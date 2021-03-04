Парламент провалив легалізацію обігу зброї

Документ пропонував створення Єдиного державного реєстру цивільної зброї й прописує принципи його ведення

Документ пропонував створення Єдиного державного реєстру цивільної зброї й прописує принципи його ведення

Рixabay

Верховна Рада провалила закони про обіг зброї в Україні. Йдеться про законопроекти №4335 та №4335-1.

Про це пише RegioNews.

Документ визначає наступні категорії цивільної вогнепальної зброї:

А - автоматичну вогнепальну зброю;

В - гладкоствольну короткоствольну вогнепальну зброю (травматичне)

З - короткоствольну вогнепальну зброю;

D - довгоствольну вогнепальну гладкоствольну зброю;

Е - довгоствольну вогнепальну нарізну і комбіновану вогнепальну зброю.

Передбачено посвідчення власника зброї. У ньому будуть вказані категорії зброї, яку може придбати власник. На кожну одиницю зброї передбачений технічний паспорт. Він буде містити відомості про власника та серійний номер зброї.

У законі прописане обов'язкове страхування цивільної відповідальності за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання зброї.

Документ пропонує створення Єдиного державного реєстру цивільної зброї й прописує принципи його ведення.

У документі прописані загальні принципи ведення спецобігу вогнепальної зброї й бойових припасів та діяльності стрілецьких тирів і стрільбищ.

Нагадаємо, поліція України перевірить усіх власників зброї на законність отримання дозволу.