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06 сентября 2021, 15:13 125

Монастырский выступает против легализации пистолетов в Украине

06 сентября 2021, 15:13 125
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Фото из открытых источников
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Новый министр внутренних дел Украины Денис Монастырский выступает против легализации короткоствольного огнестрельного оружия. Вместе с тем, он поддерживает принятие закона об оружии

Об этом сказал министр Монастырский в интервью "Интерфакс-Украина", передает RegioNews.

Он сообщил, что является одним из соавторов закона об оружии и сторонником того, что такой закон необходим. Осенью можно будет выйти на повторное голосование в Верховной Раде по этому закону, и МВД "однозначно будет поддерживать" его принятие.

Но в то же время я не сторонник легализации короткоствольного огнестрельного оружия в стране - собственно говоря, раздачи пистолетов, - заявил Монастырский.

По его словам, по сводкам, количество преступлений с использованием оружия не столь велико, оно просто является пиковым в общественном сознании.

Здесь помогут только профилактика и так называемые месячники добровольной сдачи оружия. Те, кто держат у себя привезенное из АТО оружие, не могут его отдать, опасаясь, что это грозит ответственностью им и их семье, - отметил глава МВД.

Как сообщалось, 4 марта парламент провалил законопроект о легализации оборота оружия. Документ предлагал создание Единого государственного реестра гражданского оружия и прописывает принципы его ведения.

Ранее тогдашний заместитель главы МВД Геращенко объяснял, что МВД и Нацполиция Украины поддерживают закон об оружии, но против оборота пистолетов. По его словам, у Президента такая же позиция.

оружие закон МВД легализация Денис Монастырский

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