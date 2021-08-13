На Луганщині хлопець відкрив стрілянину по дітях, є поранений

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В місті Рубіжне, що на Луганщині, 17-річний юнак відкрив вогонь з пневматичної рушниці по компанії дітей

Як повідомила спікер поліції регіону Тетяна Погукай, внаслідок стрілянини було поранено 13-річного підлітка, який наразі перебуває у лікарні, пише RegioNews.

"13-річний хлопець з кульовим пораненням черевної порожнини та пошкодженням внутрішніх органів госпіталізований до Лисичанської дитячої лікарні", - відзначає Погукай.

Після затримання правоохоронці оглянули зброю. На ній були відсутні маркування та номери.

Нагадаємо, напередодні у Голосіївському районі Києва на вулиці Маршала Конєва сталась стрілянина в ресторані, внаслідок чого одну людину було поранено.