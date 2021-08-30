У Чернівцях близько 50 осіб влаштували бійку під рестораном

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У Чернівцях в ніч на понеділок, 30 серпня, молодики влаштували масштабну бійку під рестораном

Про це пише RegioNews з посиланням на місцеве видання "Молодий буковинець".

Інцидент стався 29 серпня приблизно о 23:00. У прес-службі патрульної поліції Чернівецької області підтвердили виданню цю інформацію. За даними правоохоронців, участь у бійці взяли приблизно 50 осіб.

За попередніми даними, на місце пригоди прибули вісім екіпажів поліції. Силовикам вдалося затримати кількох учасників конфлікту. Їх доставили до відділу поліції, склавши адміністративні протоколи за ст. 173 (Дрібне хуліганство).

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Дніпрі відвідувач піцерії влаштував стрілянину й двічі поранив чоловіка. Постраждалим виявився 29-річний чоловік - його з пораненнями госпіталізували до 16-ї міської лікарні.