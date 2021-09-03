У Запоріжжі в учня під час уроку сталася клінічна смерть

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Як пише RegioNews, про це повідомив директор Запорізького обласного центру швидкої медичної допомоги та медицини катастроф Костянтин Малашенко.

"Ще одна перемога над смертю. Сьогодні дві бригади врятували життя 14-річному хлопцю, якому на уроці стало погано. Клінічна смерть. Реанімація. Здали живого в лікарню з непоганим на той момент прогнозом. Нехай у нього все буде добре", - написав він.

Малашенко уточнив, що інцидент стався в гімназії №8.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Вінницькій школі №4 під час святкової лінійки до Дня знань помер 71-річний чоловік.

Також повідомлялося, що у Дніпрі у 15-річного хлопчика стався інсульт. Він знепритомнів і впав у кому, а зараз хлопець перебуває у медзакладі Києва.