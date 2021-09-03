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03 вересня 2021, 18:32 232

У Запоріжжі в учня під час уроку сталася клінічна смерть

03 вересня 2021, 18:32 232
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Фото з відкритих джерел
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У Запоріжжі учень гімназії на уроці пережив клінічну смерть

Як пише RegioNews, про це повідомив директор Запорізького обласного центру швидкої медичної допомоги та медицини катастроф Костянтин Малашенко.

"Ще одна перемога над смертю. Сьогодні дві бригади врятували життя 14-річному хлопцю, якому на уроці стало погано. Клінічна смерть. Реанімація. Здали живого в лікарню з непоганим на той момент прогнозом. Нехай у нього все буде добре", - написав він.

Малашенко уточнив, що інцидент стався в гімназії №8.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Вінницькій школі №4 під час святкової лінійки до Дня знань помер 71-річний чоловік.

Також повідомлялося, що у Дніпрі у 15-річного хлопчика стався інсульт. Він знепритомнів і впав у кому, а зараз хлопець перебуває у медзакладі Києва.

Україна школа смерть ученики Запоріжжя

 
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