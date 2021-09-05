На Житомирщині затриманий підозрюваний у подвійному вбивстві, яке він учора замаскував під пожежу

Фото відділу комунікації поліції Житомирської області

Учора в Житомирі після ліквідації пожежі у квартирі 5-поверхівки у Житомирі виявили тіла жінки та дитини з ознаками насильницької смерті. Сьогодні підозрюваного у подвійному вбивстві затримали правоохоронці

Про це повідомляє пресслужба поліції регіону, передає RegioNews.

22-річного жителя Житомира затримали сьогодні, 5 вересня, вранці на території Ружинської громади у результаті масштабної спецоперації підрозділів поліції Житомирської області, додатково задіяних безпілотних технічних засобів, а також поліцейських Вінниччини та Київщини. Наразі затриманий перебуває під вартою.

Поліцейські, які працювали на місці події, з'ясували, що причетний до подвійного вбивства з місця події поїхав автомобілем, який належав загиблій жінці. Також з її квартири зникли золоті ювелірні вироби.

Свою вину молодик визнав. Попередньо відомо, що із загиблою жінкою він був знайомий та вдався до вбивства матері та дитини для заволодіння їх майном з оселі. Вбивство двох людей намагався приховати за влаштованою у квартирі пожежею, – розповіли у поліції.

Як зазначається у повідомленні, на місці злочину правоохоронці вилучили беззаперечні докази його причетності до вчинення тяжкого злочину.

За допомогою записів камер відеоспостереження ми оперативно відслідкували напрямок руху автівки і за моїм наказом в області було введено спеціальну операцію по виявленню та затриманню викраденого транспортного засобу, яким керував імовірний правопорушник, - розповів т.в.о. начальника ГУНП в Житомирській області Артем Лисогор.

За його словами, до розшуків підозрюваного залучили максимальну кількість працівників різних підрозділів поліції регіону. Працювали оперативники кримінальної поліції, кінологи зі службовими собаками. На перехоплення розшукуваного автомобіля були задіяні до 40 екіпажів нарядів поліцейських швидкого реагування. Також для затримання чоловіка залучили бійців КОРДу та роти поліції особливого призначення - загалом до 200 поліцейських.

Наразі вирішується питання про оголошення чоловікові підозри в умисному вбивстві двох або більше осіб; малолітньої дитини, вирішуватиметься питання обрання йому запобіжного заходу. Затриманому може загрожувати покарання аж до довічного ув'язнення.

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