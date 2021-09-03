У столичній школі розпилили перцевий балончик
У Києві на вулиці Олени Теліги розпилили перцевий балончик в школі
Про це пише RegioNews з посиланням на "Київ.Оперативний".
Розпилення перцевого балончика сталось у школі 97, що на вулиці Олени Теліги. Дітей повиводили на вулицю та зараз відпускають додому. Деякі з них скаржаться на кашель та важкість дихання.
На місці очікують на правоохоронців, які мають встановити винуватця.
Нагадаємо, що у Дніпрі у 15-річного хлопчика стався інсульт. Він знепритомнів і впав у кому, а зараз хлопець перебуває у медзакладі Києва.
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