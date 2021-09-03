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03 вересня 2021, 13:39 120

У столичній школі розпилили перцевий балончик

03 вересня 2021, 13:39 120
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Фото з відкритих джерел
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У Києві на вулиці Олени Теліги розпилили перцевий балончик в школі

Про це пише RegioNews з посиланням на "Київ.Оперативний".

Розпилення перцевого балончика сталось у школі 97, що на вулиці Олени Теліги. Дітей повиводили на вулицю та зараз відпускають додому. Деякі з них скаржаться на кашель та важкість дихання.

На місці очікують на правоохоронців, які мають встановити винуватця.

Нагадаємо, що у Дніпрі у 15-річного хлопчика стався інсульт. Він знепритомнів і впав у кому, а зараз хлопець перебуває у медзакладі Києва.

Україна Київ школа порушення Столиця

 
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