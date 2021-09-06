В Полтаве экс-выпускница школы стреляла в учителей из арбалета, двоих ранила

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Сегодня в одной из полтавских школ девушка целенаправленно ранила из арбалета двух педагогов

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Полтавщины, передает RegioNews.

Информация, что на территории одной из школ города неизвестная девушка ранила двух учителей, поступила в полицию Полтавы от граждан 6 сентября, около 10:00.

По предварительной версии, на территорию школы №11 города Полтавы зашла неизвестная, которая из арбалета ранила двух учителей. Полицейские установили личность правонарушительницы. Ею оказалась местная девушка, 2002 года рождения, - говорится в сообщении.

Сейчас она дает показания следователям.

Обстоятельства и мотивы противоправной деятельности фигурантки выясняются.

По информации местных СМИ, девушка - предполагаемая бывшая выпускница этой школы.

В руках экс-школьницы был профессиональный спортивный арбалет, из которого она начала стрелять в людей вокруг. Одной из учительниц школы стрела навылет попала в руку, - сообщает издание "Полтавская волна".

Очевидцы описывают злоумышленницу как "девушку с зелеными волосами, похожую на персонажа из мультфильма в стиле аниме". Говорят, что она ворвалась в школу с арбалетом через плечо и начала хаотично стрелять в разные стороны.

По предварительной информации, она целенаправленно готовилась убить одного из учителей этой школы, - пишет издание.

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