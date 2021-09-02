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02 вересня 2021, 15:18 205

У Полтавській міськраді СБУ проводить обшуки

02 вересня 2021, 15:18 205
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Фото з відкритих джерел
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2 вересня у приміщенні Полтавської міської ради відбуваються обшуки. Слідчі дії проводять представники Служби безпеки України

Про це повідомляє Суспільне, передає RegioNews.

Цю інформацію підтвердила речниця СБУ у Полтавській області Інна Усова.

Нині слідчі дії тривають у кабінеті міського голови Олександра Мамая та начальника управління з питань містобудування та архітектури Полтавської громади Миколи Шевельова. У приміщенні міськради у супроводі працівників СБУ помічений також голова фракції "За майбутнє" Євген Дикань. Він повідомив, що не знає, з якого приводу проводять обшуки.

Чому у Полтавській міськраді проводяться обшуки, речниця СБУ Інна Усова пообіцяла надати інформацію згодом.

У пресслужбі міськради не надали коментарів щодо обшуків.

Як повідомлялося, у Полтавській міськраді трапився конфлікт між мером і частиною депутатів, три фракції відмовлялися від участі в сесії.

Як відомо, 26 листопада 2020 року мером Полтави знову став Мамай. Він вже обіймав цю посаду з 2010 по 2018 роки.

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