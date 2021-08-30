На Херсонщині викрили патрульних, які заробляли по 25 тисяч щодня на вантажівках з "перегрузом"

Фото: СБУ

Служба безпеки України викрила корупційну схему, яку організували співробітники патрульної поліції Херсонської області та місцевий підприємець у якості посередника

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

За даними слідства, ділки вимагали по 500 гривень з великогабаритної машини за безперешкодне перевезення понаднормових вантажів.

Поліцейські "перевіряли" вантажівки на "перегруз" на стаціонарних постах габаритно-вагового контролю. Допомагав "знімати данину" з водіїв місцевий підприємець - посередник", - йдеться у повідомленні.

Схема приносила ділкам 25 тисяч гривень "прибутку" щодня. Наразі двох учасників злочинного угруповання затримано.

Тривають обшуки у приміщенні Управління патрульної поліції області, на стаціонарних постах здійснення габаритно-вагового контролю та за місцями мешкання учасників схеми.

Раніше повідомлялось, що слідчу поліції Києва спіймали при отриманні хабаря. За 60 тисяч гривень вона пообіцяла чоловіку вжити заходів щодо уникнення ним кримінальної відповідальності.

Також СБУ викрила групу осіб, які пропонували хабар за "кришування" контрабанди з ОРДЛО.