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26 листопада 2020, 13:02 134

Мером Полтави знову став Мамай

26 листопада 2020, 13:02 134
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Він вже обіймав цю посаду з 2010 по 2018 роки
Він вже обіймав цю посаду з 2010 по 2018 роки
Фото з відкритих джерел
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У Полтаві остаточно обрали мера міста. На місцевих виборах у Полтаві переміг Олександр Мамай.

Про це пише пресслужба громадської мережі ОПОРА, передає RegioNews.

За Олександра Мамая ("За майбутнє") віддали 9817 голосів - 52,22%, а за Сергія Іващенка ("Слуга народу") - 9087 голосів, 47,78%.

У першому турі місцевих виборів Олександр Мамай набрав 30,06% голосів, а Сергій Іващенко - 17,71 % голосів.

Відомо, що Мамай був мером Полтави у період 2010—2018 років. 14 вересня 2018 року Полтавська міська рада висловила Олександру Мамаю недовіру та позбавила його повноважень.

Нагадаємо, раніше ЦВК назвала підсумкову явку на місцевих виборах в 11 містах.

вибори Україна Полтава мер Місцеві вибори
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