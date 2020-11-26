Мером Полтави знову став Мамай
Він вже обіймав цю посаду з 2010 по 2018 роки
Він вже обіймав цю посаду з 2010 по 2018 роки
У Полтаві остаточно обрали мера міста. На місцевих виборах у Полтаві переміг Олександр Мамай.
Про це пише пресслужба громадської мережі ОПОРА, передає RegioNews.
За Олександра Мамая ("За майбутнє") віддали 9817 голосів - 52,22%, а за Сергія Іващенка ("Слуга народу") - 9087 голосів, 47,78%.
У першому турі місцевих виборів Олександр Мамай набрав 30,06% голосів, а Сергій Іващенко - 17,71 % голосів.
Відомо, що Мамай був мером Полтави у період 2010—2018 років. 14 вересня 2018 року Полтавська міська рада висловила Олександру Мамаю недовіру та позбавила його повноважень.
Нагадаємо, раніше ЦВК назвала підсумкову явку на місцевих виборах в 11 містах.
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