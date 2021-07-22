Завтрашня сесія Полтавської міськради може не відбутися: три фракції відмовилися від участі в ній

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Частина депутатів Полтавської міськради повідомила, що не прийдуть на сесію, заплановану на 23 липня

Про це повідомили представники фракцій – Едуард Волков від "Рідного міста", Юліан Матвійчук від "Свободи" та Юрій Бражник зі "Слуги народу", передає RegioNews з посиланням на Суспільне.

За словами Юрія Бражника, не йтимуть на засідання тому, що їхні звернення щодо влаштування роботи депутатських комісій не розглядають, а міський голова Олександр Мамай дату скликання сесії визначає, не порадившись із депутатами. Не прийдуть представники трьох фракцій (а це 17 депутатів) лише на це засідання.

У міського голови ці звинувачення відкинули і заявили, що засідання відбудеться.

Представники фракцій "За майбутнє" та "ОПЗЖ" повідомили, що депутати їхніх фракцій на засідання прийдуть, у фракції "ЄС" рішення не приходити на сесію також не підтримують. Інформації про участь чи неучасть у сесії немає лише від "Партії простих людей".

Як повідомлялося, 21 липня депутати Тернопільщини проігнорували сесію облради.

Раніше, 20 липня, на сесію Запорізької міськради прийшло всього кілька депутатів.