В Полтавском горсовете СБУ проводит обыски

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Об этом сообщает Суспильне, передает RegioNews.

Эту информацию подтвердила пресс-секретарь СБУ в Полтавской области Инна Усова.

Сейчас следственные действия продолжаются в кабинете городского головы Александра Мамая и начальника управления по вопросам градостроительства и архитектуры Полтавской общины Николая Шевелева. В помещении горсовета в сопровождении работников СБУ замечен также глава фракции "За будущее" Евгений Дикань. Он сообщил, что не знает, по какому поводу проводят обыски.

Почему в Полтавском горсовете проводятся обыски, пресс-секретарь СБУ Инна Усова пообещала предоставить информацию позже.

В пресс-службе горсовета не предоставили комментариев относительно обысков.

Как сообщалось, в Полтавском горсовете случился конфликт между мэром и частью депутатов, три фракции отказывались от участия в сессии.

Как известно, 26 ноября 2020 года мэром Полтавы опять стал Мамай. Он уже занимал эту должность с 2010 по 2018 годы.