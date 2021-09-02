08:51  02 вересня
В Україні за добу майже 2,5 тисячі нових хворих COVID
13:26  02 вересня
У Дрогобичі демонтують будинок, через обвал якого загинули восьмеро людей
08:09  02 вересня
Доба в ООС: осколкові поранення отримали двоє українських бійців
UA | RU
UA | RU
02 вересня 2021, 12:02 194

Київська прокуратура провела обшуки на КП "Плесо" у справі про розтрату 5 млн грн

02 вересня 2021, 12:02 194
Читайте также на русском языке
Фото: kyiv.gp.gov.ua
Читайте также
на русском языке

Шевченківська окружна прокуратура спільно з правоохоронцями провели ряд обшуків у рамках кримінального провадження щодо розтрати коштів місцевого бюджету посадовими особами КП "Плесо" на розчищенні струмка

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Слідством встановлено, що за результатами проведення публічних торгів компанія-переможець взяла на себе обов’язок з виконання робіт по розчищенню струмка Вершинка в Солом’янському районі міста Києва.

Роботи нібито проводилися з грудня 2020 року по січень 2021 року та коштували місцевому бюджету майже 5 млн грн, які сплачені підрядній організації у повному обсязі.

У березні 2021 року під час огляду струмка Вершинка та прилеглої території встановлено відсутність виконання будь-яких робіт", - повідомили у прокуратурі.

У ході обшуку на КП "Плесо" були виявлені та вилучені копії актів приймання-передачі виконаних робіт по вказаному тендеру, підроблену ухвалу про проведення виїмки необхідних слідству документів, які приховувалися комунальним підприємством.

Наразі вирішується питання повідомлення про підозру особам, причетним до вчинення кримінального правопорушення.

Нагадаємо, 18 серпня правоохоронці прийшли з обшуками до Департаменту освіти КМДА.

17 серпня прокуратура проводила обшуки по справі щодо розкрадання бюджету на будівництві доріг у столиці. Слідчі дії проводились за фактом завдання місцевому бюджету збитків на майже 1,3 мільйона гривень.

16 серпня у Києві прокуратура прийшла з обшуками до Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської РДА за фактом розтрати пів мільйона гривень, виділених на закупку шкільних меблів. Також 16 серпня у департаменті КМДА проводили обшуки по справі щодо зловживань при будівництві Подільського мосту.

обшуки СБУ прокуратура поліція комунальні підприємства ремонт

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Судова осінь. Як Хмельницький намагався виторгувати собі дешевий газ, і до чого тут битва Зеленського з Кличком
Скандал у Рівному на рівному місці. Що не так із закинутим єврейським цвинтарем та як з цим бути
Всі публікації »
Андрій Смолій
Володимир Фесенко
Яніна Соколовська
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram