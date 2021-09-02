Київська прокуратура провела обшуки на КП "Плесо" у справі про розтрату 5 млн грн

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Шевченківська окружна прокуратура спільно з правоохоронцями провели ряд обшуків у рамках кримінального провадження щодо розтрати коштів місцевого бюджету посадовими особами КП "Плесо" на розчищенні струмка

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Слідством встановлено, що за результатами проведення публічних торгів компанія-переможець взяла на себе обов’язок з виконання робіт по розчищенню струмка Вершинка в Солом’янському районі міста Києва.

Роботи нібито проводилися з грудня 2020 року по січень 2021 року та коштували місцевому бюджету майже 5 млн грн, які сплачені підрядній організації у повному обсязі.

У березні 2021 року під час огляду струмка Вершинка та прилеглої території встановлено відсутність виконання будь-яких робіт", - повідомили у прокуратурі.

У ході обшуку на КП "Плесо" були виявлені та вилучені копії актів приймання-передачі виконаних робіт по вказаному тендеру, підроблену ухвалу про проведення виїмки необхідних слідству документів, які приховувалися комунальним підприємством.

Наразі вирішується питання повідомлення про підозру особам, причетним до вчинення кримінального правопорушення.

Нагадаємо, 18 серпня правоохоронці прийшли з обшуками до Департаменту освіти КМДА.

17 серпня прокуратура проводила обшуки по справі щодо розкрадання бюджету на будівництві доріг у столиці. Слідчі дії проводились за фактом завдання місцевому бюджету збитків на майже 1,3 мільйона гривень.

16 серпня у Києві прокуратура прийшла з обшуками до Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської РДА за фактом розтрати пів мільйона гривень, виділених на закупку шкільних меблів. Також 16 серпня у департаменті КМДА проводили обшуки по справі щодо зловживань при будівництві Подільського мосту.