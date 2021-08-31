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31 серпня 2021, 17:22 3

Відмову міністра Ткаченка прийти на засідання Київради Кличко назвав неповагою до депутатів і киян

31 серпня 2021, 17:22 3
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Фото з відкритих джерел
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Мер Києва відреагував на відмову міністра культури прийти в Київраду, назвавши цей вчинок неповагою до депутатів і киян

Про це міський голова сказав на засіданні Київської міської ради, передає RegioNews.

Міністр культури на наше запрошення прийти на засідання через соцмережі передав, що, мовляв, "не на тих напали". І це, мовляв, він Кличка до себе викличе. Ну якось некультурно для міністра культури… Олександра Ткаченка хочуть послухати депутати Київради, яких, нагадаю, обрали кияни! І подібний тон спілкування – це неповага і до депутатів, і до громади міста. Якось тримайте себе в руках, пане міністре! – заявив міський голова.

Він нагадав, що ще на початку 2018 року Київрада зверталася до парламенту внести зміни до Закону України "Про охорону культурної спадщини". У ньому має бути механізм повернення об’єктів культурної спадщини до державної або комунальної власності. Закон також має надати органам місцевого самоврядування повноваження самим визначати порядок викупу пам’яток у комунальну власність.

У парламенті попереднього скликання законопроєкт із відповідними правками пройшов тільки перше читання. Депутати цього скликання відмовилися розглядати проєкт у другому читанні. А проблеми тим часом накопичуються. Саме тому ми і хотіли сьогодні почути, які дії планує Міністерство культури, аби ми – всі разом – ці виклики подолали, – сказав Кличко.

Як повідомлялося, Кличко запросив на сесію Київради міністра культури і очільника столичної поліції.

Натомість Ткаченко запросив Кличка до себе у відповідь на виклик до Київради.

Віталій Кличко Олександр Ткаченко Київ горсовет конфлікт

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