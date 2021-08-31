08:49  31 серпня
COVID в Україні: за добу виявили 1356 випадків зараження
13:03  31 серпня
МОЗ відтермінує перехід з паперових лікарняних на електронні: у чому причина
08:09  31 серпня
Загострення на Донбасі: за добу зафіксовано 11 порушень, загинув військовослужбовець ООС
UA | RU
UA | RU
31 серпня 2021, 12:26 325

Батьки учнів Київської академії мистецтв вимагають під КМДА звільнити ректора Ольгу Бенч

31 серпня 2021, 12:26 325
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

Під стінами Київської міської державної адміністрації відбувається мітинг з вимогою звільнити з посади ректора Муніципального закладу вищої освіти "Київська академія мистецтв" Ольгу Бенч за чисельні порушення

В мітингу беруть участь батьки учнів, що навчаються в Академії. За їхніми словами, після призначення Бенч у 2018 році, в академії почалися кричущі порушення і навчатися у мистецькому закладі стало нестерпно, повідомляє RegioNews.

Учасники акції тримають плакати: "Геть Бенч", "Бенч знай, брехня не пройде", "SOS Діти" та інші. Вони також оголосили свої вимоги: звільнити Бенч з посади ректора, ініціювати комплексні перевірки роботи ректора та діяльності КАМ, повернути до Академії земельні ділянки для будівництва державної загальноосвітньої школи єдиним комплексом з академією, змінити статус МЗВО "КАМ" ім. М. І. Чембержі з муніципального на державний і вивести з підпорядкування Департаменту Культури КМДА до Міністерства освіти і науки України з наданням статусу "Національний".

Батьків учнів КАМ підтримав депутат Київради від "Слуги народу", голова Постійної комісії з питань промисловості, підприємництва та міського благоустрою Владислав Трубіцин. "Я переконаний, що ніхто не має права нехтувати інтересами дітей та нищити заклад освіти! Разом із колегами ми обов’язково розберемося у цій "темній" історії, а учні будуть здобувати знання якісно, без упередженого ставлення та негативної обстановки в Академії. Якісна освіта – запорука успішного майбутнього громади та розвитку України", - написав він на своїй сторінці у "Фейсбуці".

Нагадаємо, Ольгу Бенч було призначено ректором МЗВО "КАМ" у 2018 року. Відтоді батьки учнів академії регулярно скаржаться на діяльність Бенч на чолі академії. Її, зокрема, звинувачують в нецільовому використанні бюджетних коштів, цькуванні учнів академії, необґрунтованих відрахуваннях учнів, незаконному відчуженню земельних ділянок КАМ тощо.

Київ Владислав Трубіцин

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Скандал у Рівному на рівному місці. Що не так із закинутим єврейським цвинтарем та як з цим бути
"Клан Вілкулів" і порожнеча. Хто побореться за крісло мера Кривого Рогу на позачергових виборах
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Яніна Соколовська
Лариса Волошина
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua