Батьки учнів Київської академії мистецтв вимагають під КМДА звільнити ректора Ольгу Бенч

В мітингу беруть участь батьки учнів, що навчаються в Академії. За їхніми словами, після призначення Бенч у 2018 році, в академії почалися кричущі порушення і навчатися у мистецькому закладі стало нестерпно, повідомляє RegioNews.

Учасники акції тримають плакати: "Геть Бенч", "Бенч знай, брехня не пройде", "SOS Діти" та інші. Вони також оголосили свої вимоги: звільнити Бенч з посади ректора, ініціювати комплексні перевірки роботи ректора та діяльності КАМ, повернути до Академії земельні ділянки для будівництва державної загальноосвітньої школи єдиним комплексом з академією, змінити статус МЗВО "КАМ" ім. М. І. Чембержі з муніципального на державний і вивести з підпорядкування Департаменту Культури КМДА до Міністерства освіти і науки України з наданням статусу "Національний".

Батьків учнів КАМ підтримав депутат Київради від "Слуги народу", голова Постійної комісії з питань промисловості, підприємництва та міського благоустрою Владислав Трубіцин. "Я переконаний, що ніхто не має права нехтувати інтересами дітей та нищити заклад освіти! Разом із колегами ми обов’язково розберемося у цій "темній" історії, а учні будуть здобувати знання якісно, без упередженого ставлення та негативної обстановки в Академії. Якісна освіта – запорука успішного майбутнього громади та розвитку України", - написав він на своїй сторінці у "Фейсбуці".

Нагадаємо, Ольгу Бенч було призначено ректором МЗВО "КАМ" у 2018 року. Відтоді батьки учнів академії регулярно скаржаться на діяльність Бенч на чолі академії. Її, зокрема, звинувачують в нецільовому використанні бюджетних коштів, цькуванні учнів академії, необґрунтованих відрахуваннях учнів, незаконному відчуженню земельних ділянок КАМ тощо.