У Києві горить будівля "Електронмаша"

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У вівторок, 31 серпня, в Києві почалася масштабна пожежа в будівлі «Електронмаша» на Великій Кільцевій дорозі

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на dtp.kiev.ua.

Зі споруди підіймається чорний дим. За словами очевидців, недалеко від вул.Тулузи горить багатоповерхівка. Судячи з запису, пожежа сталася на нижніх поверхах. На місце викликали рятувальників. Про постраждалих і подробиці немає інформації.

Нагадаємо, нещодавно на Троєщинському ринку в Деснянському районі столиці сталася пожежа.