Отказ министра Ткаченко прийти на заседание Киевсовета Кличко назвал неуважением к депутатам и киевлянам

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Мэр Киева отреагировал на отказ министра культуры прийти в Киевсовет, назвав этот поступок неуважением к депутатам и киевлянам

Об этом городской голова сказал на заседании Киевского городского совета, передает RegioNews.

Министр культуры на наше приглашение прийти на заседание через соцсети передал, что, мол, "не на тех напали". И это, мол, он Кличко к себе вызовет. Ну как-то некультурно для министра культуры... Александра Ткаченко хотят послушать депутаты Киевсовета, которых, напомню, избрали киевляне! И подобный тон общения – это неуважение и к депутатам, и к общине города. Как-то держите себя в руках, господин министр! – заявил городской голова.

Он напомнил, что еще в начале 2018 года Киевсовет обращался в парламент внести изменения в Закон Украины "Об охране культурного наследия". В нем должен быть механизм возвращения объектов культурного наследия в государственную или коммунальную собственность. Закон также должен предоставить органам местного самоуправления полномочия самим определять порядок выкупа памятников в коммунальную собственность.

В парламенте предыдущего созыва законопроект с соответствующими правками прошел только первое чтение. Депутаты этого созыва отказались рассматривать проект во втором чтении. А проблемы тем временем копятся. Именно поэтому мы и хотели сегодня услышать, какие действия планирует Министерство культуры, чтобы мы – все вместе – эти вызовы преодолели, – сказал Кличко.

Как сообщалось, Кличко пригласил на сессию Киевсовета министра культуры и главу столичной полиции.

Взамен Ткаченко пригласил Кличко к себе в ответ на вызов в Киевсовет.