Тривають обшуки на столичному КП "Київжитлоспецексплуатація"

Фото Київської міської прокуратури

Столичні правоохоронці проводять обшуки у приміщенні КП "Київжитлоспецексплуатація" в рамках розслідування кримінального провадження за фактами привласнення бюджетних коштів, передбачених на проведення капремонту в житлових будинках міста Києва

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, передає RegioNews.

Протягом листопада-грудня 2020 року посадові особи КП "Київжитлоспецексплуатація" за результатами тендерних закупівель уклали низку договорів з підрядними організаціями на капітальний ремонт місць загального користування (під'їздів) у житлових будинках столиці.

Надалі, посадові особи КП "Київжитлоспецексплуатація" та підрядних організацій з метою заволодіння бюджетними коштами, достовірно знаючи, що роботи в повному обсязі не виконані або виконані всупереч обсягам, передбаченим тендерною документацією та укладеними договорами, підписали "фіктивні" акти виконаних робіт, - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що під час досудового розслідування перевіряються факти повноти проведення робіт і правильності витрачання бюджетних коштів підрядними організаціями, які перемогли в тендерній закупівлі, оголошеній КП "Київжитлоспецексплуатація".

Так, у житлових будинках, де здійснюється капітальний ремонт місць загального користування, на підставі постанов слідчого судді проведено огляди із залученням експертів, за результатами яких виявлено завищення обсягів та вартості робіт, - зазначають у прокуратурі.

Там уточнюють, що 31 серпня 2021 року з метою відшукання та вилучення первинних фінансових документів та інших речових доказів, що мають доказове значення для слідства, столичні правоохоронці проводять обшуки в КП "Київжитлоспецексплуатація".

У прокуратурі наголошують, що досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Як повідомлялося, слідчі оголосили про нові підозри після обшуків у структурах КМДА через мільйони збитків.

Тим часом партія "УДАР" назвала обшуки в КМДА політичним тиском.