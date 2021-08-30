15:33  30 серпня
У Чернівцях близько 50 осіб влаштували бійку під рестораном
13:57  30 серпня
Стало відомо, у якій області продали найбільше сільськогосподарських земель
17:39  30 серпня
На Донбасі окупанти зменшили кількість обстрілів: втрат серед наших військових немає
UA | RU
UA | RU
30 серпня 2021, 18:41 9

Члена Нацкорпусу Довбиша арештували на 2 місяці

30 серпня 2021, 18:41 9
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці члену "Національного корпусу" Олегу Довбишу, підозрюваному в хуліганських діях біля будівлі Офісу президента 14 серпня

Про це повідомляється у Telegram-каналі Нацкорпусу, передає RegioNews.

Після кількагодинних слухань справи проти ветерана російсько-української війни Олега Довбиша - суд оголосив про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці. Олега Довбиша звинувачують у нападі на поліцейського під час протестної акції в Києві 14 серпня. Попри аргументовані доводи адвокатів, спростування усіх безглуздих "доказів” та доведення політичного мотиву справи - суд усе ж вирішив піти осторонь верховенства права й дослухатися тих, хто замовив це судилище, - йдеться в повідомленні.

Представники "Нацкорпусу" також додали, що залишаються біля стін суду і очікують наступного судового засідання щодо запобіжного заходу для Дмитра Кухарчука.

Нагадаємо, акцію 14 серпня біля будівлі Офісу президента організувала партія "Національний корпус". Учасники вимагали відмовитися від імплементації "формули Штайнмаєра" в українське законодавство та відновити подачу води в Крим. Партія також звинуватила президента в репресіях проти "азовського руху", вважаючи їх політичним переслідуванням. Раніше деяких активістів партії затримали за підозрою в рекеті.

Як повідомлялося, сьогодні у столиці активіст "Нацкорпусу" порізав собі вени біля відділу поліції.

Також 14 серпня на Черкащині під час відкриття Зеленським артоб'єкта "Серце України" сталися сутички між поліцією та активістами "Нацкорпусу" й ветеранами війни на Донбасі.

суд арешт Нацкорпус активісти поліція

ДБР проводить обшуки в будівлі Херсонської патрульної поліції
30 серпня 2021, 12:45
Сутички в Одесі: до відповідальності притягнуто 61 особу, серед них 12 неповнолітніх
30 серпня 2021, 08:29
У Дніпрі біля розважального закладу сталася стрілянина: двох людей ушпиталили
29 серпня 2021, 15:34
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
"Клан Вілкулів" і порожнеча. Хто побореться за крісло мера Кривого Рогу на позачергових виборах
Чотири конкурси: як Україна ішла до Великого герба
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Яніна Соколовська
Лариса Волошина
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua