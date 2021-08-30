Члена Нацкорпусу Довбиша арештували на 2 місяці

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Суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці члену "Національного корпусу" Олегу Довбишу, підозрюваному в хуліганських діях біля будівлі Офісу президента 14 серпня

Про це повідомляється у Telegram-каналі Нацкорпусу, передає RegioNews.

Після кількагодинних слухань справи проти ветерана російсько-української війни Олега Довбиша - суд оголосив про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці. Олега Довбиша звинувачують у нападі на поліцейського під час протестної акції в Києві 14 серпня. Попри аргументовані доводи адвокатів, спростування усіх безглуздих "доказів” та доведення політичного мотиву справи - суд усе ж вирішив піти осторонь верховенства права й дослухатися тих, хто замовив це судилище, - йдеться в повідомленні.

Представники "Нацкорпусу" також додали, що залишаються біля стін суду і очікують наступного судового засідання щодо запобіжного заходу для Дмитра Кухарчука.

Нагадаємо, акцію 14 серпня біля будівлі Офісу президента організувала партія "Національний корпус". Учасники вимагали відмовитися від імплементації "формули Штайнмаєра" в українське законодавство та відновити подачу води в Крим. Партія також звинуватила президента в репресіях проти "азовського руху", вважаючи їх політичним переслідуванням. Раніше деяких активістів партії затримали за підозрою в рекеті.

Як повідомлялося, сьогодні у столиці активіст "Нацкорпусу" порізав собі вени біля відділу поліції.

Також 14 серпня на Черкащині під час відкриття Зеленським артоб'єкта "Серце України" сталися сутички між поліцією та активістами "Нацкорпусу" й ветеранами війни на Донбасі.