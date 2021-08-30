У столиці активіст "Нацкорпусу" порізав собі вени біля відділу поліції

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Очільник Черкаського відділення партії "Нацкорпус" Дмитро Кухарчук на знак протесту "проти переслідування ветеранів" порізав собі вени біля Печерського управління поліції в Києві

Про це пише RegioNews з посиланням на "Цензор.НЕТ".

Відомо, що Кухарчуку 14 серпня вручили підозру щодо хуліганства на акції під Офісом президента.

"Нас не залякати ні СІЗО, ні катуваннями. Виносячи друзів з фронту, ми бачили чимало крові, якої ніколи в житті не бачили ні Монастирський, ні Єрмак, ні Баканов, ні Зеленський. Я розумію, що вони хочуть моєї крові. Якщо вони так сильно хочуть моєї крові, будь ласка, ось вам моя кров" - сказав Кухарчук.

Нацкорпус заявляє про "репресії проти ветеранів війни з РФ".

"28 серпня двом ветеранам полку "Азов" - Кухарчуку і його бойовому побратиму Олегу Довбишу, вручили підозри. Йдеться про "хуліганські дії", які вони нібито здійснювали на акції під Офісом президента 14 серпня в Києв", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 14 серпня на Черкащині під час відкриття Зеленським артоб'єкта "Серце України" сталися сутички між поліцією та активістами "Нацкорпусу" й ветеранами війни на Донбасі. Представники "Нацкорпусу" хотіли до президента "поставити запитання", однак у відповідь правоохоронці застосували сльозогінний газ та почали затримувати учасників акції. Також повідомлялося, що поліція затримала представників "Нацкорпусу".