09:01  30 серпня
Коронавірус в Україні: після вихідних кількість нових інфікованих різко впала
09:42  30 серпня
В Україні через негоду без світла залишились 126 населених пунктів
08:11  30 серпня
Окупанти збільшили кількість обстрілів на Донбасі: поранено двох військовослужбовців ООС
UA | RU
UA | RU
30 серпня 2021, 08:29 4472

Сутички в Одесі: до відповідальності притягнуто 61 особу, серед них 12 неповнолітніх

30 серпня 2021, 08:29 4472
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Одеські поліцейські притягнули до відповідальності 61 особу, які влаштували бійку з правоохоронцями після "Маршу рівності". Майже 30 поліцейських та гвардійців отримали тілесні ушкодження

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Так, в центрі Одеси група невдоволених акцією молодих чоловіків напала на правоохоронців, застосувавши сльозогінний газ. В результаті протиправних дій майже 30 поліцейських та гвардійців отримали тілесні ушкодження.

За результатами досудового розслідування було затримано 15 осіб віком від 18-ти до 25-ти років. Вирішується питання про оголошення їм підозр та обрання запобіжного заходу.

Відносно ще 46-ти осіб, серед яких 12 неповнолітніх, складено адміністративні матеріали за ст. 173 (Дрібне хуліганство). Також батьків підлітків притягнуто до відповідальності", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 14 серпня у центрі Києва сталася сутичка між активістами "Національного корпусу" та силами правопорядку, що задіяні в охороні Офісу президента. У хід пішли димові шашки та сльозогінний газ.

Одеса ЛГБТ поліція конфлікт марш

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
"Клан Вілкулів" і порожнеча. Хто побореться за крісло мера Кривого Рогу на позачергових виборах
Чотири конкурси: як Україна ішла до Великого герба
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Яніна Соколовська
Лариса Волошина
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua