Сутички в Одесі: до відповідальності притягнуто 61 особу, серед них 12 неповнолітніх

Фото: Нацполіція

Одеські поліцейські притягнули до відповідальності 61 особу, які влаштували бійку з правоохоронцями після "Маршу рівності". Майже 30 поліцейських та гвардійців отримали тілесні ушкодження

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Так, в центрі Одеси група невдоволених акцією молодих чоловіків напала на правоохоронців, застосувавши сльозогінний газ. В результаті протиправних дій майже 30 поліцейських та гвардійців отримали тілесні ушкодження.

За результатами досудового розслідування було затримано 15 осіб віком від 18-ти до 25-ти років. Вирішується питання про оголошення їм підозр та обрання запобіжного заходу.

Відносно ще 46-ти осіб, серед яких 12 неповнолітніх, складено адміністративні матеріали за ст. 173 (Дрібне хуліганство). Також батьків підлітків притягнуто до відповідальності", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 14 серпня у центрі Києва сталася сутичка між активістами "Національного корпусу" та силами правопорядку, що задіяні в охороні Офісу президента. У хід пішли димові шашки та сльозогінний газ.