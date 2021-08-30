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30 серпня 2021, 12:45 751

ДБР проводить обшуки в будівлі Херсонської патрульної поліції

30 серпня 2021, 12:45 751
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Фото з відкритих джерел
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У будівлі Управління патрульної поліції в Херсонської поліції проходять обшуки. На місці працюють співробітники ДБР, СБУ та обласної прокуратури

Про це повідомили в Управлінні патрульної поліції в Херсонській області на офіційній сторінці у Facebook, передає RegioNews.

Зокрема, обшук в окремих приміщеннях із метою виявлення та фіксації відомостей про обставини можливо вчиненого кримінального правопорушення, носіїв інформації, записів. Департаментом патрульної поліції також проводиться службове розслідування, - йдеться в повідомленні.

З чим саме пов’язані обшуки, не уточнюється. В УСБУ та обласній прокуратурі обіцяють надати інформацію пізніше.

Натомість місцеві ЗМІ повідомляють, що херсонський активіст Віталій Богданов декілька годин тому написав на своїй сторінці, що "з 7 ранку до патрульної поліції заїхало СБУ, відділ "К". Працюють за матеріалами, які стосуються "перевантаження вантажівок".

Як повідомлялося, на Рівненщині викрили масштабне розкрадання надр: збитки становлять понад 70 мільйонів.

Раніше стало відомо, що обшуки у Запоріжжі проводилися не лише в міській раді, а й у салоні краси радниці мера.

обшуки поліція Херсон патрульна поліція порушення

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