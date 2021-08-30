Члена Нацкорпуса Довбыша арестовали на 2 месяца

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Суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца члену "Национального корпуса" Олегу Довбишу, подозреваемому в хулиганских действиях у здания Офиса президента 14 августа

Об этом сообщается в Telegram-канале Нацкорпуса, передает RegioNews.

После многочасовых слушаний дела против ветерана российско-украинской войны Олега Довбыша - суд объявил о мере пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Олега Довбыша обвиняют в нападении на полицейского во время протестной акции в Киеве 14 августа. Несмотря на аргументированные доводы адвокатов, опровержение всех бессмысленных "доказательств" и доказательства политического мотива дела - суд все же решил пойти в стороне верховенства права и прислушаться к тем, кто заказал это судилище, - говорится в сообщении.

Представители "Нацкорпуса" также добавили, что остаются у стен суда и ожидают следующего судебного заседания по мере пресечения для Дмитрия Кухарчука.

Напомним, акцию 14 августа у здания Офиса президента организовала партия "Национальный корпус". Участники требовали отказаться от имплементации "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство и возобновить подачу воды в Крым. Партия обвинила президента в репрессиях против "азовского движения", считая их политическим преследованием. Ранее некоторых активистов партии задержали по подозрению в рэкете.

Как сообщалось, сегодня в столице активист "Нацкорпуса" порезал себе вены возле отдела полиции.

Также 14 августа в Черкасской области во время открытия Зеленским арт-объекта "Сердце Украины" произошли столкновения между полицией и активистами "Нацкорпуса" и ветеранами войны на Донбассе.