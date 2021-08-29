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29 серпня 2021, 15:34 172

У Дніпрі біля розважального закладу сталася стрілянина: двох людей ушпиталили

29 серпня 2021, 15:34 172
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Нацполіція
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У Дніпрі поліція затримала 23-річного місцевого жителя, який поранив двох чоловіків

Про це пише RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

Зазначається, що інцидент стався біля одного з розважальних закладів. Попередньо встановлено, що 23-річний чоловік здійснив декілька пострілів з травматичного пістолета в бік двох чоловіків. Постраждалі отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні. З місця події правоохоронці вилучили знаряддя злочину – пістолет, схожий на травматичний.

Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За вказаним фактом слідчі відділення поліції № 5 Дніпровського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення чоловіку про підозру. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, що в ніч на 29 серпня у Запоріжжі поблизу кафе сталася стрілянина: трьох людей ушпиталено

Дніпропетровська область поранення хуліганство поліція затримання

 
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