В ДСНС попередили про можливість паводків на річках: Дністер, Прут та Серет

Фото з відкритих джерел

У понеділок, 30 серпня, через рясні опади в західних областях України очікується істотне підвищення рівнів води в басейнах річок Дністра, Пруту і Серету

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС з посиланням на Укргідрометцентр, передає RegioNews.

30 серпня внаслідок опадів очікується підвищення рівнів води над рівнями на 8.00 28 серпня: на лівих притоках Дністра (Тернопільська, Хмельницька, Вінницька обл.), річках басейнів Пруту та Серету (Івано-Франківська, Чернівецька обл.) на 0,2-1,0 м; на річках басейну Дністра (Львівської, Івано-Франківської обл.) на 0,3-1,3 м, без негативних наслідків, - повідомляють на сайті.

В інформації зазначається, що в місцях проходження великих злив можливе формування значного місцевого та схилового стоку.

Крім того, можливе досягнення з добовою інтенсивністю 1-5 см позначки виходу води на заплаву та часткового затоплення пасовищ (рівень небезпеки жовтий) очікується на Прип'яті у створі поста Річиця (Волинська обл.).

Як повідомлялося, в Україні через негоду без світла залишились 126 населених пунктів.