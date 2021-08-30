В Україні через негоду без світла залишились 126 населених пунктів
Жителі трьох регіонів України залишились без світла через ускладнення погодних умов, що сталися напередодні
Як передає RegioNews, про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.
Станом на 07:00 30 серпня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 126 населених пунктів", - повідомляють у службі.
Найбільша кількість населених пунктів, які залишились без світла на Київщині - 88 сіл та селищ. У Чернігівській області без електроенергії знаходяться 34 населених пункти та ще 4 на Житомирщині.
Як повідомляють в ДСНС, до відновлення електропостачання було залучено бригади обленерго.
Раніше повідомлялось, що Київ накрила тропічна злива. Дорогами столиці плавали авто, а люди переходили на інший бік вулиці через підтоплену дорогу.