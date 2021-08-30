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30 серпня 2021, 09:42 236

В Україні через негоду без світла залишились 126 населених пунктів

30 серпня 2021, 09:42 236
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Фото: з відкритих джерел
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Жителі трьох регіонів України залишились без світла через ускладнення погодних умов, що сталися напередодні

Як передає RegioNews, про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Станом на 07:00 30 серпня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 126 населених пунктів", - повідомляють у службі.

Найбільша кількість населених пунктів, які залишились без світла на Київщині - 88 сіл та селищ. У Чернігівській області без електроенергії знаходяться 34 населених пункти та ще 4 на Житомирщині.

Як повідомляють в ДСНС, до відновлення електропостачання було залучено бригади обленерго.

Раніше повідомлялось, що Київ накрила тропічна злива. Дорогами столиці плавали авто, а люди переходили на інший бік вулиці через підтоплену дорогу.

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